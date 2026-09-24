Advertising
Economie· 1 min citire
Guvernul prelungește termenele pentru A3 și A7. Bacău–Pașcani intră sub noul calendar
FOTO: Facebook/Asociația Pro Infrastructură
Termenele de finalizare prevăzute în documentele de finanțare sunt împinse până în 2027.
Citește și
- 10:26Guvernanta.gov.ro a fost lansată: câți bani câștigă șefii companiilor de stat. Peste 100 de persoane au cel puțin două funcții
- 10:21Piața auto din România încetinește: afacerile din comerțul cu autovehicule și motociclete au scăzut cu 2,4% în primele șapte luni
- 10:04Scumpiri record la pompă: Benzina a sărit de 10 lei pe litru, iar motorina atinge noi maxime
- 09:07Cine poate primi ajutor pentru încălzire în sezonul de iarnă care urmează
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News