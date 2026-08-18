Ungaria modifică Dunărea pentru a salva centrala nucleară Paks. Se redirecționează apa și se construiește un prag permanent în mare viteză

Publicat 18 aug. 2026, 10:32 Actualizat 18 aug. 2026, 10:33 Sursă euronews.com

Autoritățile din Ungaria au început lucrări de urgență pentru a împiedica o nouă oprire a centralei nucleare de la Paks, în condițiile în care nivelul Dunării continuă să scadă.

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