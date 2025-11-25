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Politica· 2 min citire
Acuzații grave: Guvernul „arde” banii românilor! Se împrumută scump ca să plătească datorii ieftine, în plină criză
Acuzații grave: Guvernul „arde” banii românilor! Se împrumută scump ca să plătească datorii ieftine, în plină criză
Fostul premier Florin Cîțu aruncă bomba și acuză Ministerul Finanțelor de o manevră financiară complet lipsită de logică
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