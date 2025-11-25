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Acuzații grave: Guvernul „arde” banii românilor! Se împrumută scump ca să plătească datorii ieftine, în plină criză

Acuzații grave: Guvernul „arde” banii românilor! Se împrumută scump ca să plătească datorii ieftine, în plină criză

Acuzații grave: Guvernul „arde” banii românilor! Se împrumută scump ca să plătească datorii ieftine, în plină criză

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 25 nov. 2025, 19:32

Fostul premier Florin Cîțu aruncă bomba și acuză Ministerul Finanțelor de o manevră financiară complet lipsită de logică

Scandal pe banii publici. Fostul premier Florin Cîțu aruncă bomba și acuză Ministerul Finanțelor de o manevră financiară complet lipsită de logică, făcută chiar în timp ce românilor li se cere să „strângă cureaua”.

Cîțu susține că Guvernul a făcut o mișcare bizară în luna octombrie 2025: a luat împrumuturi noi cu dobânzi uriașe pentru a plăti anticipat niște datorii vechi, care aveau dobânzi mult mai mici.

Concret, statul s-a împrumutat de pe piețele internaționale cu o dobândă de 6%. Cu banii aceștia, a răscumpărat datorii vechi de 1 miliard de euro, care aveau dobânzi de doar 2% sau 2,75%. Practic, am scăpat de o datorie ieftină ca să ne încărcăm cu una scumpă.

„Statul român a decis, în plină austeritate, să înlocuiască datorie ieftină cu datorie scumpă. Nu există nicio justificare economică pentru o asemenea decizie”, a explicat Florin Cîțu.

Fostul prim-ministru spune că această operațiune nu face decât să crească gaura din buget și, automat, va duce la taxe mai mari pentru populație. El se întreabă cine a aprobat o asemenea tranzacție și lansează o ipoteză șocantă.

„Dar dacă cineva a avut de profitat personal? Atunci da, are sens”, a scris Cîțu, sugerând că manevra ar putea ascunde interese necurate.

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