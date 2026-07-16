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Grindeanu: Dacă aș fi în locul lui Nicușor Dan, aș publica înregistrările de la Cotroceni

Sorin Grindeanu și Nicușor Dan/ Profimedia

Sorin Grindeanu și Nicușor Dan/ Profimedia

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat16 iul. 2026, 08:05
SursăRealitatea PLUS

Sorin Grindeanu a declarat că ar publica înregistrările de la consultările de la Cotroceni, dacă ar fi în locul lui Nicușor Dan. Liderul PSD susține că acestea ar lămuri lucrurile în privința blocajului politic. Totodată, liderul PSD a transmis că nu exclude scenariul alegerilor anticipate.

Sorin Grindeanu: Dacă aș fi în locul președintelui, aș da drumul la acele înregistrări de la consultări.

Moderator: Păi, asta este o chestiune foarte interesantă.

Sorin Grindeanu: Probabil de aia n-o să ajung niciodată președinte...

Moderator: Deci, dumneavoastră spuneți că există niște înregistrări care, dacă ar fi publice, ar lămuri lucrurile?

Sorin Grindeanu: Evident! Cele de după... după ce a picat guvernul Veștea, inclusiv public Ilie Bolojan a ieșit la declarații și a spus că PNL-ul susține două variante: guvern minoritar PSD – adică, vă aduceți aminte cum toți spuneau „să iasă PSD-ul, să-și asume, să iasă Grindeanu” – am spus da, votați-mă! Sau guvern minoritar PNL, USR, UDMR cu... Și președintele a informat – de unde știu lucru acesta, o să vă spun – și președintele a informat: „Vedeți că înaintea dumneavoastră, la consultări, a fost PSD-ul, care a spus că nu votează...”, adică noi. Noi am spus același lucru: „Noi nu votăm vreun guvern din care nu facem parte”. Și atunci rămânea o singură variantă din două. Domnul prim-ministru demis a spus că da, știe acest lucru și atunci va vota acest guvern.

Moderator: Românii, foarte mulți, vor și anticipate, de pildă. De ce se ferește?

Sorin Grindeanu: Nu exclud un asemenea... Am spus acest lucru, nu exclud acest scenariu, e tot timpul pe masă.

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