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Politica· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru, după a doua dronă doborâtă în numai două zile în România: „Radu Miruță confirmă oficial!”
Ana Maria Păcuraru
Jurnalista Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, a comentat cel mai recent incident privind securitatea spațiului aerian al României, după ce ministrul Radu Miruță, a anunțat public doborârea unei noi drone în apropierea graniței țării.
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