Anca Alexandrescu: Contestatarii lui Bolojan din PNL n-au forța să-l înlăture. Miza lui este Cotroceniu

Jurnalista Anca Alexandrescu nu crede că gruparea contestatară din PNL va avea forța să-l înlăture pe Ilie Bolojan, chiar dacă premierul traversează o perioadă dificilă din punct de vedere politic. Pe de altă parte, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” este de părere că adevărata miză a liderului liberal nu este șefia partidului, ci o candidatură la alegerile prezidențiale din 2030.
Anca Alexandrescu: Bolojan are dificultăți în partid, dar nu va pleca ușor
Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a afirmat că premierul are probleme în interiorul formațiunii, însă consideră că o eventuală încercare de detronare nu are, în acest moment, suficient sprijin.
Din păcate vom mai rămâne pe cap cu Ilie Bolojan la București. Nu se va da dus atât de ușor și cred că ar trebui să se unească mai multe forțe pentru a scăpa de acest personaj care își dorește să devină chiar președintele României.
Să plece Ilie Bolojan, eu îmi doresc. Dar în momentul de față nu văd ca acea grupare din interiorul PNL-ului să aibă forța să-l înlăture.
Pentru că scopul lui nu este de a rămâne doar la conducerea PNL-ului, ci de a deveni la alegerile din 2030 președintele României.
a declarat Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel".
Primarii și liderii locali, posibila „cheie a plecării” lui Bolojan
Întrebată dacă Ilie Bolojan își poate asigura controlul partidului la un eventual congres, Anca Alexandrescu a răspuns că liderul liberal nu beneficiază de o susținere garantată în teritoriu.
„Nu îl are asigurat, pentru că aceste personaje care au fost aduse peste rând în partid nu se vor putea impune niciodată în organizațiile PNL.”
Realizatoarea a susținut că rezultatul unui congres va depinde în mare măsură de votul primarilor și al liderilor organizațiilor județene.
Ne va conta foarte mult votul primarilor și al șefilor de organizații județene și ei nu mai vin la întâlniri pentru că toți sunt niște oportuniști.
Toți vor la putere, toți vor la borcanul cu miere, adică la bani. Pentru că din alegerile parlamentare în 2028 și, evident, ca să poată să se realeagă, au nevoie să livreze și ca să livreze au nevoie de bani de la guvern.
a mai afirmat jurnalista Realitatea Plus.
Anca Alexandrescu a apreciat că scena politică românească va rămâne una tensionată în următorii ani și că adevăratele jocuri de culise se vor desfășura până la alegerile parlamentare și prezidențiale care urmează.
Alin Tișe, primul competitor la șefia PNL, împotriva lui Bolojan
Comentariile Ancăi Alexandrescu vin după ce Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, și-a anunțat candidatura la șefia PNL. Într-o intervenție exclusivă la Realitatea Plus, acesta a afirmat că partidul are nevoie de o schimbare de direcție, acuzând actuala conducere că a pierdut electoratul liberal prin politicile de majorare a taxelor și de reducere a veniturilor românilor.
Liberalul care își anunță candidatura la șefia PNL: ”Partidul se îndreaptă într-o direcție greșită
PNL-ul, din păcate, se îndreaptă într-o direcție greșită, iar eu cred că a sosit momentul să oprim acest lucru. Practic, e vorba de congresul care va fi la termen sau când va fi. Congresul Partidului Național Liberal este la termen. În iunie, înțeleg că atunci expiră cei doi ani, deci va fi un congres la termen, iar în ceea ce mă privește pe mine, anunțul de candidatură vizează orice congres care va fi făcut la termen sau când, în dorința mea, este de a nu bulversa activitatea din partid, să fie un congres normal și, sigur, să se înceapă cu alegeri din organizațiile județene înspre centru și să se așeze toate organizațiile pe criteriile de competență
a spus Alin Tișe