BOLOJAN: A DOUA ETAPĂ A REFORMEI FISCALE VIZEAZĂ PENSIILE SPECIALE, COMPANIILE DE STAT ȘI SPORURILE EXCESIVE

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri că până la sfârșitul lunii iulie Guvernul va prezenta a doua etapă a reformei fiscale, care va include măsuri esențiale pentru reducerea cheltuielilor și îndeplinirea jaloanelor din PNRR.

Printre priorități se numără:

Reforma pensiilor speciale, un angajament-cheie în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență

Reorganizarea instituțiilor autofinanțate precum ASF, ANCOM și ANRF, prin eficientizarea cheltuielilor

Reforma companiilor de stat, cu accent pe transparență, performanță și reducerea subvențiilor

Reanalizarea sporurilor aplicate în cascadă, care au dus la dublarea salariilor în unele ministere

Premierul a criticat întârzierile în lansarea apelurilor de proiecte europene și în evaluarea acestora, subliniind că absorbția fondurilor UE este în pericol dacă nu se iau măsuri urgente.

De asemenea, Guvernul va actualiza redevențele și va căuta să valorifice mai eficient activele statului.

„Lucrăm deja la acest al doilea pachet. Este vital pentru a recâștiga încrederea piețelor și pentru a demonstra că România este o țară stabilă economic”, a declarat Bolojan.

El a adăugat că noile măsuri vor corecta „nedreptăți și acumulări negative” și vor arăta că Executivul nu doar administrează, ci reformează cu responsabilitate, pentru a reda încrederea cetățenilor.

Sursa: Newsinn