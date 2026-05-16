EXCLUSIV | Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român prezent la Beijing în cel mai tensionat moment diplomatic al anului

Beijing a devenit, în mai 2026, capitala diplomatică a lumii. Kremlinul a confirmat astăzi oficial: Vladimir Putin va efectua o vizită de stat în China pe 19-20 mai, la mai puțin de o săptămână după ce Donald Trump a încheiat prima vizită a unui președinte american în China din ultimul deceniu. O premieră absolută — cele două mari puteri rivale, primite de Xi Jinping în aceeași lună, în cadrul unor întâlniri bilaterale separate.

Ana Maria Păcuraru , jurnalist de politică externă la Realitatea Plus, va fi singurul jurnalist român prezent la Beijing începând cu 23 mai, în cadrul programului pentru jurnaliști organizat sub egida cooperării China-CEEC. Ea va transmite în exclusivitate din Beijing, Shandong și Gansu — imediat după unul dintre cele mai spectaculoase momente diplomatice ale deceniului.

Ce înseamnă această orchestrare fără precedent pentru Europa de Est? Ce mesaj transmite Beijingul primind în aceeași lună atât Washington-ul, cât și Moscova? Și care sunt mizele reale pentru România, pe flancul estic al NATO?