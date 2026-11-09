Călin Georgescu află, astăzi, dacă rămâne în arest preventiv
Călin Georgescu
Călin Georgescu află astăzi dacă rămâne în arest preventiv până pe 27 noiembrie sau dacă Tribunalul București aprobă arestul la domiciliu.
Zi importantă pentru Călin Georgescu. Tribunalul București analizează luni, 9 noiembrie, solicitarea formulată de avocații fostului candidat la alegerile prezidențiale, care cer înlocuirea arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu. Decizia judecătorilor va stabili dacă acesta rămâne în Arestul Central până pe 27 noiembrie sau dacă poate beneficia de o măsură preventivă mai blândă.
Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Avocații cer arest la domiciliu
Apărarea lui Călin Georgescu încearcă să obțină o schimbare a măsurii preventive, după ce instanța a decis anterior menținerea acestuia în arest preventiv. Cererea este analizată de magistrații Tribunalului București, care trebuie să stabilească dacă există motive pentru înlocuirea detenției cu arestul la domiciliu.
În motivarea hotărârii prin care Curtea de Apel București a dispus menținerea măsurii preventive, judecătorii au arătat că probele administrate de procurorii DIICOT sunt credibile. Totodată, magistrații au invocat existența unui risc ca fostul candidat să se sustragă urmăririi penale.
O nouă solicitare după ce prima cerere de arest la domiciliu a fost respinsă
Nu este pentru prima dată când avocații lui Călin Georgescu solicită o măsură preventivă mai puțin restrictivă.
La data de 13 octombrie, Tribunalul București a admis o cerere similară și a hotărât înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Decizia nu a fost însă definitivă.
Procurorii DIICOT au contestat hotărârea, iar pe 23 octombrie Curtea de Apel București a admis contestația și a decis ca Georgescu să rămână în arest preventiv.
În aceste condiții, apărarea revine acum în fața instanței cu o nouă solicitare, în speranța obținerii unei soluții favorabile.
Până când este valabil mandatul de arestare preventivă
În dosarul în care este vizat și omul de afaceri Ion Rusen, situația măsurilor preventive a fost analizată și la finalul lunii octombrie.
Pe 26 octombrie, Tribunalul București a respins solicitarea procurorilor privind prelungirea arestului preventiv și a dispus plasarea lui Călin Georgescu sub control judiciar.
DIICOT a contestat această hotărâre, iar Curtea de Apel București a revenit asupra deciziei două zile mai târziu. Magistrații au stabilit definitiv prelungirea arestului preventiv pentru încă 30 de zile, în intervalul 29 octombrie – 27 noiembrie.
Aceasta este măsura aflată în vigoare în prezent.
Ce se întâmplă dacă judecătorii admit cererea lui Călin Georgescu
Tribunalul București are de analizat două variante: admiterea solicitării avocaților și înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau respingerea cererii, situație în care Călin Georgescu va rămâne în arest.
Totuși, hotărârea pronunțată de Tribunalul București nu va fi definitivă și poate fi contestată la instanța superioară.
Prin urmare, chiar dacă judecătorii vor decide în favoarea apărării, acest lucru nu înseamnă automat că fostul candidat va putea părăsi imediat Arestul Central al Poliției Capitalei.
Decizia finală privind măsura preventivă va depinde de soluționarea eventualei contestații.
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