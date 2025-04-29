CUM VREA PONTA SĂ-I PĂCĂLEASCĂ PE PSD-IȘTI SĂ-L VOTEZE PE 4 MAI. TERTIPURILE MESCHINE ALE SUVERANISTULUI VOPSIT - SURSE

Victor Ponta pare dispus să folosească orice mijloc pentru a-și atinge visul de a ajunge la Cotroceni.

Victor Ponta pare dispus să folosească orice mijloc pentru a-și atinge visul de a ajunge la Cotroceni. Surse citate de Realitatea PLUS susțin că premierul Marcel Ciolacu și-a avertizat colegii din PSD asupra unor posibile tentative de manipulare care ar putea avea loc chiar în ziua votului, pe 4 mai.

În cadrul unei ședințe tensionate a Consiliului Politic Național al PSD, Ciolacu le-ar fi transmis liderilor din teritoriu că există semnale clare că echipa lui Victor Ponta pregătește o campanie agresivă de dezinformare. Tactica principală: folosirea inteligenței artificiale pentru a falsifica mesaje audio.

Potrivit informațiilor apărute, premierul le-a explicat colegilor că se așteaptă la distribuirea unor înregistrări în care vocea lui să fie modificată astfel încât să pară că le cere membrilor PSD să îl voteze pe Victor Ponta.

Mai grav este că aceste înregistrări false ar urma să circule masiv în ziua alegerilor, tocmai pentru a crea confuzie printre simpatizanții partidului și pentru a-i atrage de partea fostului lider.

Marcel Ciolacu a precizat că semnalele venite din teritoriu nu sunt întâmplătoare. Mai mulți lideri locali ar fi raportat tentative de recrutare a unor persoane dispuse să distribuie aceste materiale pe rețelele de socializare și prin aplicații de mesagerie.

Tehnologia de falsificare vocală, bazată pe inteligență artificială, permite realizarea unor clipuri audio aproape imposibil de deosebit de vocea reală, ceea ce face ca manipularea să devină extrem de periculoasă.

În fața acestor informații, Marcel Ciolacu le-a cerut colegilor din partid să fie vigilenți și să contracareze rapid orice încercare de dezinformare. De asemenea, a recomandat ca în ziua alegerilor să existe echipe speciale care să monitorizeze constant mediul online și să raporteze imediat orice conținut suspect.

Premierul le-ar fi spus liderilor locali că este esențial să informeze corect alegătorii și să reacționeze prompt pentru a nu permite propagarea minciunilor.

Potrivit surselor politice, Victor Ponta ar fi dispus să meargă până la capăt cu aceste strategii pentru a-și asigura un loc în turul al doilea al alegerilor. Conștient că nu are susținerea necesară din partea electoratului tradițional PSD, fostul premier ar încerca să „fure” voturile folosind manipulări tehnologice.

De altfel, în ultimele săptămâni, Ponta și-a construit imaginea de suveranist, încercând să se prezinte drept o alternativă credibilă atât pentru electoratul PSD, cât și pentru cel nemulțumit de actuala guvernare.

Sursa: Newsinn