Decretele de numire a miniștilor interimari, publicate în Monitorul Oficial

Criza politică intră într-o nouă etapă. Decretele prin care miniștrii interimari preiau portofoliile rămase vacante după retragerea PSD de la guvernare au fost publicate în Monitorul Oficial. În acest fel, se schimbă componența politică a executivului.

Potrivit documentelor, premierul Ilie Bolojan va asigura interimatul la Ministerul Energiei, în locul ministrului PSD demisionar.

La Ministerul Muncii , interimatul este preluat de Dragoș Pîslaru , care îl înlocuiește pe fostul ministru PSD.

La Ministerul Sănătății , atribuțiile sunt preluate de Cseke Attila , după plecarea ministrului PSD.

La Ministerul Justiției , interimatul este asigurat de Cătălin Predoiu , în locul ministrului PSD demisionar.

La Ministerul Agriculturii , portofoliul este preluat temporar de Tánczos Barna , după retragerea PSD.

La Ministerul Transporturilor , interimatul este asigurat de Radu Miruță , în locul ministrului PSD.

Funcția de vicepremier deținută de Marian Neacșu este preluată interimar de Oana Gheorghiu .

Publicarea decretelor marchează oficial transferul atribuțiilor către noii interimari, în așteptarea consultărilor politice convocate la Cotroceni.