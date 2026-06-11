Liderul unei grupări religioase din Cluj, arestat pentru că ar fi agresat cel puțin patru minore

Sursă: realitatea.net

Un bărbat în vârstă de 66 de ani din județul Cluj, care conducea o comunitate religioasă neoficială, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta este acuzat că a abuzat sexual cel puțin patru fete, cu vârste între 15 și 18 ani. Faptele ar fi început încă din anul 2023.

Miercuri, 10 iunie, oamenii legii au descins la două proprietăți ale bărbatului, situate în orașul Huedin și în comuna Călățele. În urma verificărilor, suspectul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior magistrații au decis arestarea lui preventivă.

„La data de 10 iunie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj - Serviciul de Investigaţii Criminale au dispus măsura reţinerii faţă de un bărbat de 66 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de viol şi agresiune sexuală”, a transmis IPJ Cluj.

Cum își ademenea suspectul victimele sub pretextul credinței

Potrivit anchetatorilor, bărbatul se folosea de autoritatea sa de lider spiritual pentru a câștiga încrederea tinerelor. Abuzurile aveau loc chiar în locuința acestuia, în timpul unor adunări cu caracter religios.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în cursul anului 2023, profitând de poziţia de lider spiritual în cadrul unei grupări religioase pe care o coordona şi de încrederea pe care persoanele vătămate o aveau în acesta, bărbatul de 66 de ani, din comuna Călăţele, ar fi comis acte de natură sexuală asupra unei tinere, de 17 ani, fără consimţământul acesteia. De asemenea, în perioada 2023-2024, acesta ar fi agresat sexual alte trei tinere cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, prin atingeri cu caracter sexual, faptele fiind săvârşite în contextul unor întâlniri cu caracter religios organizate la domiciliul său”, au precizat poliţiştii.

Potrivit unor surse, gruparea condusă de bărbat nu aparținea unui cult recunoscut oficial în România. În acest moment, procurorii continuă cercetările pentru a stabili întreaga activitate infracțională a suspectului și pentru a vedea dacă există și alte victime.