Diana Șoșoacă și Partidul SOS au început oficial demersurile pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan

Partidul SOS condus de Diana Șoșoacă a anunțat, joi, că inițiază procedura pentru demiterea președintelui Nicușor Dan.

„Partidul S.O.S. România anunță că inițiază procedura politică și constituțională pentru destituirea lui Nicușor Dan din funcția de președinte al României. S.O.S. România consideră că România nu mai poate fi ținută captivă de un regim care ignoră voința poporului, adâncește criza politică și economică și sfidează interesul național. Demersul S.O.S. România este unul ferm, asumat și necesar. Nu vom permite ca această inițiativă să fie confiscată politic de alte partide care mimează opoziția doar pentru imagine publică. După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul. S.O.S. România merge până la capăt”, se arată în comunicatul postat de Diana Șoșoacă pe Facebook.