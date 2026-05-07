Sediul AUR Cluj, vandalizat după demiterea Guvernului
Foto: Alianța pentru Unirea Românilor - Facebook
Sediul AUR din Cluj-Napoca a fost vandalizat marți noaptea, la scurt timp după votarea moțiunii de cenzură care a dus la demiterea Guvernului Bolojan.
Un geam al sediului a fost spart cu o piatră aruncată din exterior, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
Un bărbat de 34 de ani, suspectat că ar fi aruncat piatra, a fost identificat de oamenii legii. Cazul este cercetat într-un dosar penal pentru distrugere, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, potrivit monitorulcj.ro.
„Filiala AUR Cluj condamnă ferm actele de vandalism petrecute asupra sediului nostru după votarea moțiunii. Considerăm inadmisibil ca într-un stat democratic anumite persoane să înțeleagă exprimarea opiniilor politice prin distrugere, intimidare și violență!
Spargerea geamurilor și vandalizarea unui sediu politic nu reprezintă un act de democrație, ci o manifestare care contravine valorilor unui dialog civilizat și respectului reciproc ce trebuie să existe într-o societate normală, iar transmiterea unor mesaje prin astfel de practici nu va intimida filiala AUR Cluj”, se arată în comunicatul publicat de AUR Cluj pe pagina de Facebook.
