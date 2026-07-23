George Simion pune piciorul în prag:”Ne vom opune măririi salariilor pentru parlamentari”

Publicat 23 iul. 2026, 16:08 Actualizat 23 iul. 2026, 16:09 Sursă Realitatea.Net

Președintele AUR, George Simion, a transmis joi că formațiunea pe care o conduce se va opune majorării salariilor parlamentarilor. Totodată, liderul suveranist a lansat un atac dur la adresa partidelor aflate la guvernare, afirmând că „ajunge cu nesimțirea pro-europenilor”.

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