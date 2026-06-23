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Politica· 1 min citire
George Simion respinge acuzațiile privind o posibilă înțelegere cu PSD: „Nu a existat o astfel de propunere”
Partidul AUR
Publicat23 iun. 2026, 14:39
Sursărealitatea.net
Liderul AUR, George Simion, a respins informațiile potrivit cărora formațiunea ar fi avut o înțelegere cu PSD pentru susținerea unui guvern condus de Adrian Veștea, afirmând că nu a existat nicio astfel de propunere și că acuzațiile vehiculate în spațiul public sunt nefondate.
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