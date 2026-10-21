Guvernul Niculescu, primele decizii după învestire. Funcții noi în Executiv
Guvernul Niculescu
Guvernul Niculescu a adoptat o ordonanță de urgență privind reorganizarea Executivului, funcțiile de miniștri delegați și conducerea Secretariatului General.
Guvernul condus de Luca Niculescu a adoptat, în prima ședință de la învestire, o ordonanță de urgență care modifică organizarea administrației publice centrale. Printre principalele măsuri se numără înființarea unor noi funcții de miniștri delegați, stabilirea atribuțiilor viceprim-ministrului și modificarea regulilor privind conducerea Secretariatului General al Guvernului (SGG).
Actul normativ a fost adoptat marți, 20 octombrie 2026, și urmărește transpunerea în legislație a structurii Executivului aprobate de Parlament.
Ce schimbări a decis Guvernul Niculescu în prima ședință
Una dintre principalele măsuri vizează reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului și stabilirea responsabilităților pentru funcțiile de conducere din administrația centrală.
Potrivit ordonanței de urgență, viceprim-ministrul va ocupa și funcția de ministru al Afacerilor Interne, iar atribuțiile sale în cadrul Executivului vor fi stabilite prin decizie a premierului.
Viceprim-ministrul va coordona instituțiile publice și structurile din aparatul de lucru al Guvernului. Pentru îndeplinirea acestor responsabilități, va beneficia de un aparat propriu de lucru, format dintr-un consilier de stat și doi secretari de stat.
Numirea și eliberarea din funcție a acestora se vor face prin decizie a prim-ministrului, la propunerea viceprim-ministrului.
Funcție nouă de ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială
O altă prevedere importantă se referă la înființarea funcției de ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
Noul ministru delegat își va desfășura activitatea sub coordonarea ministrului de resort și va putea fi sprijinit de cel mult doi secretari de stat.
Ordonanța introduce și modificări privind Autoritatea pentru Digitalizarea României. Instituția va rămâne în subordinea ministerului de resort, însă va trece în coordonarea ministrului delegat pentru digitalizare și inteligență artificială.
Măsura vizează reorganizarea responsabilităților administrative în domeniul digitalizării și al inteligenței artificiale.
Ministerul Educației va avea un ministru delegat pentru învățământul preuniversitar
Guvernul a prevăzut și înființarea funcției de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.
Acesta va lucra sub coordonarea ministrului Educației și va putea avea în subordine, pentru sprijinirea activității, cel mult doi secretari de stat.
Numirea și eliberarea din funcție a acestora vor fi realizate prin decizie a premierului, la propunerea ministrului delegat și cu avizul ministrului de resort.
Noua structură administrativă stabilește responsabilități distincte pentru domeniul învățământului preuniversitar, în cadrul ministerului.
Schimbări la Secretariatul General al Guvernului
Ordonanța de urgență modifică și prevederile Codului administrativ referitoare la organizarea și conducerea Secretariatului General al Guvernului.
Potrivit noilor reguli, Secretariatul General va fi condus de un secretar general al Guvernului, care poate avea rang de ministru sau, după caz, statutul de înalt funcționar public. Acesta va fi numit prin decizie a prim-ministrului.
Secretarul general va putea fi sprijinit de unul sau mai mulți secretari generali adjuncți, care pot avea rang de secretar de stat sau statut de înalți funcționari publici.
De asemenea, structura de conducere a Secretariatului General al Guvernului va putea include unul sau mai mulți secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a premierului.
Noi prevederi privind înalții funcționari publici
Actul normativ include și dispoziții referitoare la exercitarea funcțiilor din categoria înalților funcționari publici, precum și la programele de formare specializată necesare pentru ocuparea acestor posturi.
Prin aceste modificări, Guvernul Niculescu stabilește cadrul administrativ și atribuțiile unor funcții din aparatul central al Executivului, în conformitate cu structura aprobată la învestire.
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News