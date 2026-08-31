Ionelia Priescu (deputat AUR): „Azomureș a fost salvat! Mii de familii vor avea siguranța zilei de mâine datorită soluției promovate de AUR!”

„O veste nesperată în urmă cu câteva luni este de astăzi una care a devenit realitate: s-a încheiat procedura prin care Romgaz preia singurul combinat de îngrășăminte chimice din România, Azomureș!
Totul a pornit în urmă cu ani de zile, când Azomureș a început să se confrunte cu tot mai mari dificultăți de funcționare din cauza prețurilor și a accesului limitat la gazele naturale. Din aceste cauze, combinatul s-a aflat în situația critică de a lăsa pe drumuri peste 2.000 de mureșeni angajați și, implicit, familiile lor, fără un venit.
AUR a cerut tuturor guvernelor, PSD, PNL, USR, UDMR să intervină de urgență pentru a opri alunecarea combinatului spre marginea prăpastiei. Am pus pe agenda publică o propunere simplă și aplicabilă: statul trebuie să ia în calcul preluarea Azomureș printr-o companie națională precum Romgaz, care dispune de resursele necesare pentru susținerea activității combinatului.
Nu a trecut mult timp și în luna mai a acestui an, Romgaz a anunțat acordul de principiu pentru preluarea activității Azomureș. S-a confirmat astfel că soluția AUR a fost una corectă și fezabilă.
Iar astăzi, când agenda publică este acaparată de atacurile politice cu iz suburban dintre partidele vinovate de pierderea fondurilor europene din PNRR, vedem că, în România, lucrurile pot funcționa! Fabricile și locurile de muncă pot fi salvate!
Așa cum Azomureș va funcționa în continuare, la fel și alte combinate din țară, asemenea Complexului Energetic Oltenia, pot avea un viitor, dacă factorul politic nu se împământenește în interese obscure, în loc să ia decizii pentru cetățeni, industrie, economie.
În cazul Azomureș, o decizie corectă înseamnă siguranță pentru 2.500 de angajați pentru că familiile lor nu mai trăiesc cu teama zilei de mâine. Înseamnă că economia locală din Târgu Mureș, care ar fi fost lovită crunt de închiderea combinatului, își recapătă forța pentru atragerea investitorilor și dezvoltare. Și înseamnă că fermierii români vor primi o mână de ajutor datorită accesului mai ușor la îngrășăminte chimice la prețuri cinstite.
Azomureș trebuie să fie doar primul pas. Dar este nevoie de un guvern cu puteri depline care să aibă autoritatea de a lua măsuri hotărâte în termene precise pentru soluționarea marilor probleme care planează deasupra industriei și economiei naționale ținută în spatele românilor care trudesc pentru a-și primi drepturile care li se cuvin”, a declarat deputatul AUR, Ionelia Priescu.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026