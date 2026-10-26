Luca Niculescu, după întâlnirea cu Mugur Isărescu: ce priorități are Guvernul pentru economie
Mugur Isărescu și Luca Niculescu (foto: Facebook)
Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit cu Mugur Isărescu. Discuțiile au vizat economia României, disciplina financiară, investițiile și stabilitatea macroeconomică.
Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit luni, 26 octombrie, cu guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, pentru discuții despre situația economică a țării, evoluțiile macroeconomice și perspectivele de dezvoltare. În urma întrevederii, șeful Guvernului a subliniat importanța cooperării dintre Executiv și banca centrală pentru menținerea stabilității economice și susținerea unei creșteri sustenabile.
Potrivit premierului, discuțiile au vizat inclusiv dinamica finanțării externe, situația sectorului bancar și principalele provocări economice cu care se confruntă România, scrie Realitatea.NET
Luca Niculescu: Dialogul dintre Guvern și BNR este esențial pentru economie
După întâlnirea cu Mugur Isărescu, premierul a transmis că o coordonare eficientă a politicilor economice și menținerea unui dialog constant între Guvern și BNR sunt importante pentru stabilitatea macroeconomică.
Luca Niculescu a precizat că l-a informat pe guvernatorul Băncii Naționale cu privire la principalele obiective ale noului Executiv, care urmărește atât consolidarea disciplinei financiare, cât și relansarea economiei.
În mesajul publicat după întrevedere, premierul a evidențiat necesitatea utilizării eficiente a banilor publici, cu respectarea angajamentelor asumate în relația cu Comisia Europeană.
Totodată, Guvernul își propune să stimuleze investițiile și activitatea economică, măsuri considerate importante pentru dezvoltarea țării și crearea de noi locuri de muncă.
Ce subiecte au discutat premierul și guvernatorul BNR
Întrevederea dintre Luca Niculescu și Mugur Isărescu a avut loc la sediul Băncii Naționale a României și a abordat mai multe teme relevante pentru evoluția economiei.
Printre subiectele menționate de premier s-au numărat:
principalele evoluții macroeconomice;
provocările economice actuale;
dinamica finanțării externe;
situația sectorului bancar;
perspectivele de dezvoltare ale economiei românești.
Discuțiile au loc într-un moment în care Guvernul trebuie să gestioneze presiunile asupra finanțelor publice și să pregătească bugetul de stat pentru anul 2027.
Deși întrevederea nu a fost prezentată ca o reuniune în care să fie anunțate măsuri economice concrete, premierul a insistat asupra importanței colaborării instituționale pentru atingerea obiectivelor economice.
Disciplina financiară și utilizarea eficientă a banilor publici
Unul dintre obiectivele prezentate de Luca Niculescu guvernatorului BNR este consolidarea disciplinei financiare. Premierul a subliniat că resursele publice trebuie administrate eficient, în concordanță cu angajamentele fiscale asumate de România.
Gestionarea cheltuielilor bugetare și respectarea țintelor convenite cu instituțiile europene reprezintă teme importante pentru Executiv, în contextul pregătirii bugetului pentru anul viitor.
În același timp, autoritățile trebuie să identifice soluții pentru susținerea investițiilor și finanțarea priorităților economice, fără a pierde din vedere obiectivele privind stabilitatea macroeconomică.
Cooperarea dintre Guvern și BNR este relevantă în acest proces, având în vedere rolurile distincte ale celor două instituții în formularea și aplicarea politicilor economice.
Relansarea economiei și atragerea investițiilor, printre obiectivele Guvernului
Pe lângă disciplina financiară, premierul a prezentat relansarea economică drept o altă prioritate a Executivului.
Potrivit mesajului transmis după întâlnirea cu Mugur Isărescu, atragerea investițiilor este importantă pentru dezvoltarea economiei și pentru crearea de locuri de muncă.
Un mediu economic stabil și politici publice coerente pot contribui la creșterea încrederii investitorilor și la susținerea activității companiilor.
În acest context, dialogul cu banca centrală și consultările cu mediul de afaceri pot ajuta autoritățile să evalueze provocările economice și să identifice direcțiile de acțiune pentru perioada următoare.
Bugetul pentru 2027, o provocare pentru noul Executiv
Întâlnirea dintre Luca Niculescu și Mugur Isărescu are loc într-o perioadă importantă pentru stabilirea priorităților economice ale României. Pregătirea bugetului de stat pentru 2027 presupune echilibrarea nevoilor de finanțare ale instituțiilor publice și ale investițiilor cu obiectivele de disciplină bugetară.
În paralel, Guvernul trebuie să urmărească evoluția economiei și să stabilească măsurile prin care poate susține dezvoltarea și atragerea capitalului privat.
Deocamdată, premierul nu a anunțat în urma întâlnirii cu guvernatorul BNR un nou pachet de măsuri economice. Mesajul transmis pune accentul pe coordonarea politicilor economice, administrarea responsabilă a banilor publici și menținerea unui dialog permanent între instituții.
Luca Niculescu i-a mulțumit lui Mugur Isărescu pentru deschiderea față de continuarea acestui dialog, pe care îl consideră important pentru stabilitatea macroeconomică și susținerea creșterii economice a României.ugur Isărescu: ce priorități are Guvernul pentru economie
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