Miron Mitrea: Tăcerea lui Nicușor Dan la CSAT privind SAFE înseamnă complicitate

Consultantul politic Miron Mitrea lansează un mesaj dur înaintea ședinței CSAT. În exclusivitate la Realitatea Plus, la emisiunea "Culisele Puterii", acesta a avertizat că președintele Nicușor Dan trebuie să-și clarifice public poziția față de programul de înarmare SAFE, prin care România ar urma să plătească 5,7 miliarde de euro către concernul german Rheinmetall. Dacă șeful statului nu ia poziție la ședința CSAT, „înseamnă că e părtaș”, spune Mitrea. Comentariul vine în contextul în care Consiliul Suprem de Apărarea a Țării - CSAT se reunește luni, 7 septembrie 2026, la Palatul Cotroceni, pe agendă fiind înzestrarea Armatei și prezența militară a SUA în România.
Consultantul politic Miron Mitrea a avut o poziție tranșantă înaintea ședinței CSAT de luni, 7 septembrie 2026, în care ar putea fi discutat programul de înarmare SAFE, proiect ce implică plăți masive către compania germană Rheinmetall. Mitrea susține că președintele Nicușor Dan are obligația de a transmite public dacă se disociază de această achiziție sau, dimpotrivă, dacă prin tăcere devine „părtaș”, a declarat Mitrea la "Culisele Puterii", cu Nicoleta Cone.
Poate că președintele — așa sunt eu optimist — poate că președintele nu știa că, de fapt, noi dăm 5,7 miliarde către Germania și poate vrea să facă ordine în chestia asta, eu la asta mă gândesc.
În privința ședinței CSAT, Mitrea spune că Nicușor Dan nu poate anula contractul, dar poate transmite un semnal public.
La ședința de mâine a CSAT, președintele Nicușor Dan nu o să-i dea peste mână (lui Bolojan), adică nu poate el să anuleze contractul. Bolojan este cel care semnează. Dar poate să spună președintele Nicușor Dan public, să se delimiteze de acest jaf, de această mizerie și în felul ăsta să ne uităm la el ca la un om care recunoaște că a greșit, a precizat Miron Mitrea.
Pe de altă parte, însă, consultantul politic a averizat că tăcerea președintelui ar echivala cu asumarea responsabilității pentru acest controversat contract.
Dacă Nicușor Dan se face că plouă și nu vorbește despre acest lucru, înseamnă că e părtaș cu Bolojan. Nu înseamnă că l-a păcălit Bolojan. Că a mai avut niște poziții pe aceste contracte, în favoarea lor, dar să zicem că atunci a fost păcălit, că nu a citit cu atenție. Deci, dacă mâine președintele Nicușor nu are o poziție referitor la acest contract SAFE, înseamnă că suntem părtași. Și, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, va sparge această bubă, a declarat Mitrea.
Potrivit unei analize DW, aspectele pozitive ale acestui contract ar fi legate de faptul că aproape 300 de vehicule blindate, sisteme antiaeriene, muniție și patru nave militare vor intra în posesia Armatei Române și că ar fi începutul unei noi etape pentru industria națională de apărare. În plus, guvernul și susținătorii SAFE argumentează că aceste cheltuieli sunt necesare pentru securitatea flancului estic al NATO.
Criticii SAFE susțin însă că statele din estul Uniunii Europene se îndatorează pentru a cumpăra echipamente dezvoltate în Occident, în timp ce beneficiile economice locale rămân incerte.