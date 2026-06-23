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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan convoacă consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier: calendarul discuțiilor cu partidele
Nicușor Dan
Publicat23 iun. 2026, 10:06
Sursărealitatea.net
Președintele Nicușor Dan a invitat marți partidele parlamentare la consultări la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru, după ce Guvernul propus de Adrian Veștea nu a primit votul de încredere al Parlamentului.
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