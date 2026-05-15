Nicușor Dan dă de înțeles că nu l-ar mai nominaliza pe Ilie Bolojan: „Nu aș vrea să numesc un Guvern care să nască o altă criză!”

Președintele Nicușor Dan a vizitat vineri expoziția Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei de apărare și securitate din regiunea Mării Negre. La finalul evenimentului, șeful statului a făcut declarații de presă în cadrul cărora a discutat despre cele mai importante subiecte de pe scena politică din România.

UPDATE - Ce spune Nicușor Dan despre tensiunile de pe scena politică din România

La finalul vizitei, șeful statului a făcut o declarație de presă în care a abordat mai multe subiecte care ard în acest moment pe scena politică din România. Șeful statului a fost întrebat dacă după consultările de luni cu partidele parlamentare se va ajunge la o concluzie privind noua majoritate și dacă România ar putea avea rapid un nou guvern care să încheie actuala criză politică.

„O să avem discuții luni, conform Constituției. Probabil că o să avem marți sau miercuri de asemenea discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentați actualmente de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineața.”

Ce spune Nicușor Dan despre un premier tehnocrat

Șeful statului a fost întrebat și dacă a renunțat la ideea unui premier tehnocrat, în condițiile în care mai multe formațiuni politice au transmis că nu susțin această variantă.

„Lucru cel mai important și solicitarea mea pentru partidele, pentru toate partidele care vin la consultări, este primul lucru pe care o să-l întreb: Care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun? Asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuția.”

Nicușor Dan, despre scandalul care o vizează pe Oana Gheorghiu

În ceea ce privește scandalul în care este implicat vicepremierul Oana Gheorghiu, Nicușor Dan a declarat că nu vrea să facă încadrări juridice și a mutat discuția către problema marii corupții și a evaziunii fiscale.

„Nu eu organul competent să fac încadrări juridice. Ce pot să fac, şi mai ales nu vreau să mă refer la un caz particular. Ce vreau eu să spun cu toată forţa este că trebuie să ne uităm la marea uriaşă corupţie, trebuie să ne uităm la miliardele de euro pe care le pierdem din marea evaziune. Deci trebuie tot timpul să avem un echilibru între acuzaţiile pe care le facem.”

Întrebat din nou dacă vicepremierul interimar ar trebui să facă un pas în spate în contextul acuzațiilor lansate inclusiv de PSD, Nicușor Dan a refuzat să dea un răspuns direct și a insistat că nu vrea să se pronunțe juridic.

„Da, aveţi răspunsul meu. E o încadrare juridică pe care nu vreau să mă pronunţ.”

Ce a declarat Nicușor Dan când a fost întrebat despre o renominalizare a lui Bolojan

Președintele a fost întrebat și dacă o eventuală renominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier ar însemna un „experiment” politic. Nicușor Dan a spus că nu vrea să intre în exemple concrete, însă a transmis că își dorește evitarea unei noi crize politice.

„N-o să dau răspunsuri particulare, ci o să dau doar răspunsuri generale. Şi un răspuns general este că nu aş vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză. Asta e răspunsul general pe care pot să-l dau.”

Cum vede refacerea coaliției fără USR

Întrebat despre scenariul unei coaliții PSD-PNL fără USR, după declarațiile făcute de Sorin Grindeanu, șeful statului a spus că va asculta poziția tuturor partidelor înainte de a trage o concluzie.

„Haideţi să ascultăm toate partidele cu condiţionările fiecăruia dintre ele şi, repet, întrebarea fundamentală pentru fiecare dintre ele este care să fie majoritatea, indiferent de componenţa guvernului, corespondenţă totală cu susţinerea parlamentară, minoritar, tehnocrat.”

Nicușor Dan, despre riscul blocării programului SAFE

Președintele Nicușor Dan a declarat că nu există riscul ca programul SAFE să fie blocat, chiar dacă ordonanța de urgență adoptată de Guvern pentru facilitarea semnării contractelor a fost atacată la Curtea Constituțională. Șeful statului a spus că există deja o variantă de rezervă pregătită în Parlament.

„Nu există riscul acesta, pentru că ieri am avut o... și, cumva, pe măsură ce ne apropiem de 31 mai, discuțiile pe SAFE sunt tot mai dese. Există un backup în Parlament. Există o posibilitate de a interveni legislativ în Parlament în timp optim, astfel încât termenul de 31 mai să nu fie afectat.”

Întrebat în ce stadiu se află planurile privind organizarea unei structuri la Administrația Prezidențială pentru combaterea războiului hibrid, Nicușor Dan a explicat că proiectul a fost amânat din cauza contextului politic și a deplasărilor externe din ultima perioadă.

„Am anunțat și acum, pentru moment, după cum știți, au fost trei deplasări externe, după care a fost B9 și supapusă peste ele criza politică actuală. Imediat ce ieșim din asta, e important să ne concentrăm și pe ambele. Și pe situația curentă și pe raportul pe noiembrie 2024. Anularea alegerilor anticipate.”

Președintele României, despre un posibil guvern format dintr-un premier tehnocrat și miniștri PSD-UDMR

Președintele a fost întrebat dacă ia în calcul un guvern format dintr-un premier tehnocrat și miniștri PSD-UDMR. Șeful statului a insistat că esențială este existența unei majorități parlamentare.

„Sunt multe variante, sunt multe scenarii. Pentru fiecare dintre ele, întrebarea fundamentală este: există majoritate parlamentară care susține? Pentru că dacă nu există o majoritate parlamentară care susține un nou guvern, vom avea foarte, foarte repede o tensiune între guvern și parlament. Întrebarea fundamentală este care este majoritatea parlamentară care susține guvernul.”

Ce a spus președintele despre conflictul dintre PSD și Ilie Bolojan

Întrebat dacă PSD a blocat reforme importante în timpul guvernării conduse de Ilie Bolojan pentru a proteja grupuri de interese și rețele de sinecuri, Nicușor Dan a refuzat să intre în disputa politică dintre partide.

„Vă dați seama că nu o să vă răspund cu da sau nu la această întrebare, pentru că ar însemna să mă implic în tensiunile care există deja. Ce vreau eu să spun este că despre trecut, cred că fiecare dintre noi s-a pronunțat, s-a... Lansați încă o dată și încă o dată și încă o dată. Deci, cunoaștem trecutul, dar întrebarea fundamentală acum este care este viitorul și, repet, care e majoritatea care va susține un guvern.”

Președintele a fost întrebat și de ce nu i-a mulțumit public lui Ilie Bolojan după moțiunea de cenzură și dacă acest lucru înseamnă că este nemulțumit de activitatea fostului premier.

„Îi mulțumesc domnului Bolojan pentru activitate, dar dumnealui este încă în funcție”.

Știre inițială - Nicușor Dan a vizitat vineri expoziția Black Sea Defense

Evenimentul are loc la platforma Romaero Băneasa și reunește sute de companii internaționale din domeniul militar, aerospațial și al securității.

Organizatorii spun că ediția din acest an este cea mai mare de până acum și marchează 20 de ani de la lansarea BSDA. La expoziție participă peste 550 de companii din 36 de țări, iar pe parcursul celor trei zile sunt așteptați aproximativ 30.000 de vizitatori și peste 350 de oficiali români și străini. Primele două zile sunt dedicate reprezentanților din domeniul militar, autorităților și mediului de afaceri, iar în ultima zi accesul va fi permis și publicului larg în zona expoziției exterioare.

La BSDA participă mai multe companii cunoscute care furnizează deja tehnică militară pentru Armata României sau sunt implicate în programe de înzestrare. Printre acestea se află Lockheed Martin, producătorul aeronavelor F-35, Raytheon, care produce sistemele Patriot, Hanwha Aerospace, furnizorul obuzierelor K9, dar și Leonardo, Rafael sau Rheinmetall. La eveniment sunt prezente și companii precum Airbus, General Dynamics, Thales, Damen sau producători de armament precum Glock, Beretta și Colt.