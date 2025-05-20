NICUȘOR DAN PROMITE DESECRETIZAREA RAPOARTELOR CSAT PRIVIND ALEGERILE DIN 2024. ROMÂNII VOR AFLA MOTIVUL ANULĂRII PREZIDENȚIALELOR

Nicușor Dan promite desecretizarea rapoartelor care au stat la baza anulării alegerilor din noiembrie

Nicușor Dan promite desecretizarea rapoartelor care au stat la baza anulării alegerilor din noiembrie. Anunțul vine la scurt timp după rezultatul final al scrutinului prezidențial de duminică.

Fostul edil al Capitalei susține că nu este normal ca românii să nu știe motivele concrete la jumătate de an de la această decizie fără precedent.

Nicușor Dan a declarat că vrea să lămurească în cel mai scurt timp ce s-a întâmplat de fapt la alegerile din noiembrie.

„Nu este normal doar să știm că avem un om de afaceri care a dat un milion de lei. Vicepreședintele SUA a spus că nu e normal ca o democrație să fie dărâmată așa repede”, a spus Nicușor Dan.

