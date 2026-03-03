OPINIE | Ninel Peia: „Dubai, o oază construită pe viteză, vulnerabilă la primul blocaj geopolitic”

Senatorul Ninel Peia susține, într-o analiză de opinie, că modelul economic al Dubaiului este mult mai fragil decât imaginea proiectată în mediul online și în materialele de promovare investițională.

În viziunea sa, Emiratul nu funcționează ca o economie clasică, ci ca un „produs financiar de mare viteză”, dependent de fluxuri continue de capital, turism și aviație.

Potrivit acestuia, Dubaiul „procesează” zilnic aproximativ 600 de milioane de dolari prin turism și transport aerian, iar un conflict regional care ar bloca activitatea timp de 40 de zile ar genera o pierdere operațională estimată la circa 24 de miliarde de dolari. „Când aviația se oprește, nodul logistic devine un depozit de lux izolat”, afirmă senatorul.

Un alt punct sensibil, în opinia sa, este structura demografică: aproximativ 90% din populație este formată din expați, atrași de oportunități economice și stabilitate fiscală. Într-un scenariu de insecuritate majoră, spune Peia, această categorie ar putea părăsi rapid orașul, afectând imediat piața imobiliară și consumul intern.

Senatorul avertizează asupra riscurilor din sectorul rezidențial de lux, unde o eventuală plecare masivă a expaților ar putea genera un excedent simultan de locuințe și o corecție severă a prețurilor. „Într-un oraș unde viza este legată de locul de muncă, un exod masiv înseamnă zeci de mii de unități goale într-un timp foarte scurt”, susține acesta.

În analiza sa, Peia face și o paralelă istorică cu Beirutul anilor ’70, sugerând că marile hub-uri comerciale pot deveni rapid vulnerabile în fața instabilității geopolitice. El consideră că infrastructura ultra-modernă a Dubaiului, deși impresionantă, presupune costuri uriașe de întreținere care, în lipsa fluxurilor financiare constante, pot deveni o povară.

Opinia exprimată aparține în totalitate autorului și nu reprezintă o poziție oficială a autorităților române sau a instituțiilor economice internaționale.