OPINIE | Rareș Bogdan: Europa trebuie să-și apere casa. Axa Bruxelles–Washington este esențială

Într-un context geopolitic tot mai tensionat, marcat de instabilitatea din Orientul Mijlociu și de consolidarea relațiilor dintre Teheran, Moscova și Beijing, consider că Europa nu își mai permite ambiguități.

Întrebarea nu este dacă ne place sau nu realitatea dură a lumii în care trăim, ci dacă suntem pregătiți să ne apărăm valorile, alianțele și viitorul.

Trăim vremuri în care siguranța nu mai poate fi tratată ca un dat. Cu toții ne dorim ca ai noștri copii să trăiască într-o lume mai puțin periculoasă, într-un spațiu al libertății și stabilității. Tocmai de aceea, investițiile în apărare — inclusiv consolidarea sistemelor defensive precum scutul de la Deveselu și dezvoltările care vor urma — nu sunt un moft, ci o necesitate strategică.

Nu știm cât de solidă este axa Moscova–Teheran–Beijing, dar știm sigur că Europa trebuie să fie unită și ancorată ferm în parteneriatul transatlantic. Relația dintre Bruxelles și Washington DC nu este o formulă diplomatică goală, ci pilonul securității euroatlantice. Dacă nu o apărăm cu seriozitate, riscăm să transformăm Europa într-o construcție fragilă, vulnerabilă la presiuni externe și erodări interne.

Istoria ne-a arătat limpede că dictatura, totalitarismul și teroarea sunt incompatibile cu spiritul european. Europa este leagănul ideilor generoase, al democrației și al libertății individuale. Aceste valori nu se mențin prin inerție, ci prin voință politică, solidaritate și responsabilitate.

Cred că este momentul ca cei care minimalizează riscurile actuale să reflecteze la ce înseamnă absența libertății. Să încerce să înțeleagă, fie și pentru un minut, cum este să trăiești fără siguranța zilei de mâine. Crizele ne unesc, este adevărat. Însă ideal ar fi să ne consolidăm unitatea înainte ca ele să lovească.

Ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu reprezintă un test de luciditate pentru Europa. Este, într-un fel, o hârtie de turnesol care arată clar cine înțelege miza strategică și cine preferă ambiguitatea. Apărarea Europei este o prioritate de care liderii Uniunii sunt conștienți. Discuțiile cu Statele Unite privind măsuri defensive pentru protejarea personalului militar și civil arată că parteneriatul transatlantic rămâne esențial.

La Parlamentul European începe o nouă săptămână de lucru, cu o agendă densă: dezbateri în Comisia LIBE privind riscurile sistemelor de inteligență artificială asupra pluralismului mass-media și extinderea derogărilor pentru combaterea abuzurilor sexuale împotriva copiilor; pregătirea poziției privind bugetul pentru 2027; criza locuințelor accesibile; susținerea Politicii Agricole Comune pentru perioada 2028–2034; relațiile UE–SUA, achizițiile comune în apărare, coordonarea politicilor economice, extinderea Uniunii, pachetul energetic pentru cetățeni și consolidarea relației cu Canada.

Sunt convins că situația din Orientul Mijlociu va domina, inevitabil, discuțiile politice din aceste zile. În momente precum acestea, responsabilitatea liderilor europeni este una clară: să apere casa comună europeană, să consolideze alianțele și să transmită un semnal ferm că libertatea și securitatea nu sunt negociabile.