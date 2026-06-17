Patru din cinci români cred că țara merge într-o direcție greșită - sondaj AVANGARDE

Publicat 17 iun. 2026, 18:56 Sursă Avangarde

81% dintre români consideră că țara noastră se îndreaptă într-o direcție greșită, arată un sondaj Avangarde realizat la nivel național. Sociologul Marius Pieleanu, directorul institutului, a declarat la Realitatea Plus că aceste date sunt extrem de îngrijorătoare, pentru că niciodată nu s-a mai înregistrat un procent atât de mare al oamenilor nemulțumiți de ceea ce se întâmplă.

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