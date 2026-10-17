PNL votează sâmbătă poziția față de Guvernul Niculescu, Bolojan propune susținerea

Publicat 17 oct. 2026, 08:28 Sursă spotmedia

Biroul Politic Național al PNL se reunește sâmbătă, 18 octombrie, pentru a decide poziția partidului față de Guvernul propus de Luca Niculescu. Ilie Bolojan va recomanda votarea cabinetului, dar mai mulți liberali au anunțat că se vor abține.

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