Rusia își evacuează familiile diplomaților din Iran, pe fondul intensificării bombardamentelor

Ambasada Rusiei la Teheran a anunțat că a decis evacuarea femeilor și copiilor din cadrul misiunii diplomatice, în contextul escaladării tensiunilor și al bombardamentelor intense care au afectat Iranul în ultimele zile.

Potrivit unui comunicat publicat pe canalul oficial de Telegram al ambasadei, evacuarea a avut loc în zilele de 3 și 4 martie, când familiile diplomaților ruși au fost transportate în siguranță în Rusia.

Personalul diplomatic rămâne în Iran

Deși membrii de familie ai angajaților ambasadei au fost retrași din țară, autoritățile de la Moscova au precizat că activitatea misiunii diplomatice continuă.

Adjunctul ministrului rus de Externe, Andrei Rudenko, a declarat pentru agenția de presă TASS că majoritatea personalului diplomatic își păstrează pozițiile la Teheran. Oficialul a subliniat că „nucleul principal al personalului” rămâne în continuare la ambasadă pentru a-și desfășura activitatea.

Contextul deciziei

Măsura vine după ce Iranul a fost ținta unor bombardamente masive lansate de Statele Unite și Israel, începând de sâmbătă. Intensificarea atacurilor a determinat mai multe state să ia măsuri de precauție pentru protejarea cetățenilor și a personalului diplomatic.

Evacuarea familiilor diplomaților este considerată o măsură preventivă, menită să reducă riscurile pentru civili în cazul în care situația de securitate din regiune continuă să se deterioreze.

În același timp , menținerea personalului diplomatic la Teheran indică faptul că Rusia dorește să își păstreze reprezentarea oficială și canalele diplomatice active în Iran, în ciuda climatului tensionat din regiune.