Scandal pe buget! Daniel Buda îi ia la țintă pe cei de la PSD: „Promit bani fără să spună de unde vin”

Tensiunile politice pe tema bugetului explodează din nou, iar eurodeputatul PNL Daniel Buda lansează un atac frontal la adresa PSD, pe care îl acuză că vine doar cu cereri de cheltuieli, fără să spună și de unde ar urma să vină banii.

Într-o postare tranșantă fǎcutǎ pe Facebook, Buda susține că reprezentanții Partidul Social Democrat au participat la elaborarea bugetului și au avut „săptămâni la dispoziție” pentru a găsi surse reale de finanțare pentru propunerile lor. Potrivit liberalului, aceste soluții nu au existat.

„Este foarte ușor să ceri bani și să vii cu propuneri de cheltuieli. Mult mai greu este să faci un buget realist și să spui clar de unde vin banii, fără să împingi România și mai mult în datorii”, a transmis eurodeputatul.

Liberalul spune că Partidul Național Liberal nu a încercat să se distanțeze de deciziile guvernului nici atunci când acestea au provocat nemulțumiri în rândul populației. El a amintit și de măsurile adoptate în timpul guvernului condus de Ilie Bolojan, susținând că liberalii și-au asumat deciziile luate.

Buda a ținut să sublinieze că actualul buget are surse clare pentru fiecare angajament: 6 miliarde de lei pentru programul de investiții Programul Național de Investiții Anghel Saligny, bani pentru cofinanțarea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență și 1,7 miliarde de lei pentru pensionari, la același nivel ca anul trecut.

Mai mult, eurodeputatul spune că o parte dintre programele sociale vor fi finanțate din fonduri europene, pentru a evita împrumuturile scumpe.

Mesajul liberalului se încheie cu o declarație tăioasă: actualul buget nu mai „vinde iluzii”, ci arată exact ce își permite România în acest moment — într-un context economic în care presiunea pe finanțele publice este tot mai mare.