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Ședință crucială la PSD, înainte de reluarea negocierilor pentru formarea unui guvern cu puteri depline

Ședință a liderilor PSD

Ședință a liderilor PSD

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat31 aug. 2026, 07:38
SursăRealitate Plus

Încep discuțiile cruciale pentru formarea viitorului Guvern! PSD se reunește în ședință de la ora 11, iar surse politice citate de Realitatea Plus spun că viitorul Executiv va fi format în jurul social-democraților, dar cu un premier independent. Aceleași surse spun că marți liderii partidelor ar putea fi convocați de președintele, iar la finalul săptămânii Nicușor Dan va desemna premierul.

Social-democrații vor discuta, cel mai probabil, despre prioritățile pentru viitorul guvern,dar și despre miniștrii care vor ocupa portofoliile din cabinet, în special pentru portofolii cheie, pentru că, în continuare, viitorul guvern trebuie să vină cu măsuri pentru a redresa economia.

De la ora 15:00 se reunesc și grupurile parlamentare ale PSD, tot la Sinaia, vor discuta despre prioritățile din această sesiune parlamentară, noua sesiune parlamentară, iar mâine, potrivit surselor Realitatea Plus, Nicușor Dan va discuta cu liderii partidelor, în așa fel încât la finalul săptămânii să fie desemnat un nou premier.

Aceleași surse au indicat faptul că în acest guvern care se va forma în jurul PSD, se va alătura și UDMR, iar președintele Nicușor Dan își dorește să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește portofoliile de la Externe și Apărare, pentru că sunt ministere cu care administrația prezidențială are o colaborare directă. I

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