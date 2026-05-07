Accident grav în Cluj-Napoca: motociclist resuscitat după impact

Un accident rutier grav a avut loc joi dimineață, 7 mai, în municipiul Cluj-Napoca, în zona străzii Valea Chintăului.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Cluj, în eveniment au fost implicate un autoturism și o motocicletă. La sosirea echipajelor de intervenție, motociclistul a fost găsit în stare critică, în stop cardio-respirator, motiv pentru care salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare.

La fața locului au fost trimise două autospeciale cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă. Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, iar zona a fost afectată și din punct de vedere al traficului, potrivit zcj.ro .

Șoferii aflați în trecere au semnalat formarea unor cozi pe ambele sensuri de mers, în timp ce un polițist dirija circulația.