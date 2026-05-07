Actualitate· 1 min citire

Accident grav în Cluj-Napoca: motociclist resuscitat după impact

7 mai 2026, 09:10
FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de ClujArticol scris de Realitatea de Cluj

Un accident rutier grav a avut loc joi dimineață, 7 mai, în municipiul Cluj-Napoca, în zona străzii Valea Chintăului.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Cluj, în eveniment au fost implicate un autoturism și o motocicletă. La sosirea echipajelor de intervenție, motociclistul a fost găsit în stare critică, în stop cardio-respirator, motiv pentru care salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare.

La fața locului au fost trimise două autospeciale cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă. Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, iar zona a fost afectată și din punct de vedere al traficului, potrivit zcj.ro.

Șoferii aflați în trecere au semnalat formarea unor cozi pe ambele sensuri de mers, în timp ce un polițist dirija circulația.

Citește și:

Mai multe articole despre

accident rutier cluj

Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe