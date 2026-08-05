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Politica· 1 min citire
Senatul decide pe Legea Integrității
Senatul României
Publicat5 aug. 2026, 14:19
Sursărealitatea.net
Amendamentele care îi vizează pe Dominic Fritz, președintele USR, și pe Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, în discuție.
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