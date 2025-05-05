TREI NUME GRELE L-AR PUTEA ÎNLOCUI PE MARCEL CIOLACU. CINE PREIA ȘEFIA PSD - SURSE
Surse Realitatea PLUS spun că social-democrații au început deja discuțiile despre cine va prelua conducerea interimară a partidului
Cutremur în PSD, după eșecul lui Crin Antonescu din primul tur al alegerilor prezidențiale. Surse Realitatea PLUS spun că social-democrații au început deja discuțiile despre cine va prelua conducerea interimară a partidului, după o eventuală demisie a lui Marcel Ciolacu.
Potrivit acelorași surse, luni, la ora 12:00, are loc o ședință a conducerii PSD în care se discutată despre situația din partid.
În prezent, trei nume grele au fost vehiculate pentru preluarea șefiei PSD, după eventuala retragere a lui Marcel Ciolacu.
Este vorba despre Daniel Băluță, prim-vicepreședinte PSD și primar al Sectorului 4 din Capitală, Mihnea Costoiu, vicepreședinte PSD și rectorul Politehnicii București, dar și Lia Olguța Vasilescu, primar al Craiovei și puternic lider local.
