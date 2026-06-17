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Politica· 1 min citire
Veștea depune mâine lista miniștrilor și programul – SURSE. Nicușor Dan și-a amânat plecarea la un summit internațional
Adrian Veștea și Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan rămâne în țară și nu va mai participa la summitul Renew Europe, premergător Consiliului European, conform Administrației Prezidențiale. Anunțul vine în condițiile în care, potrivit surselor Realitatea Plus, premierul desemnat Adrian Veștea ar putea depune programul cabinetului și lista de miniștri.
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