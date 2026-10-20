Zi decisivă pentru noul Guvern. Luca Niculescu și cabinetul său merg în plen pentru votul de învestitură

Premierul desemnat Luca Niculescu și miniștrii din cabinetul pe care urmează să îl conducă ajung marți, la ora 14:00, în plenul Parlamentului, pentru a cere votul de învestire. Noul premier are nevoie de 233 de voturi pentru a trece, însă, potrivit ultimelor discuții pe care le-a avut cu partidele, numărul de voturi ar urma să fie mai mare, apropiat de 280, potrivit Realitatea Plus. Marți dimineață, ultimii 5 miniștrii din viitoarea garnitură guvernamentală vor trece prin comisille de specialitate. Luni, 13 ministrii au obtinut avize favorabile.
Cine sunt cei 13 miniștri care au primit aviz favorabil
În total, Cabinetul are 11 miniștri PSD și 7 independenți, la care se adaugă premierul Luca Niculescu, de asemenea independent.
Comisiile parlamentare au acordat luni, 19 octombrie 2026, aviz favorabil următorilor candidați propuși să facă parte din Guvernul Niculescu:
* Marcel-Alexandru Stoica - propus ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - PSD
* Ștefan-Radu Oprea - propus ministru al Apărării Naționale - PSD
* Daniel Zamfir - propus ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului - PSD
* Dumitru Chisăliță - propus ministru al Energiei - independent
* Florin Barbu - propus ministru al Agriculturii - PSD
* Costinel-Bogdan Dumitru - propus ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială - independent
* Alexandru Nazare - propus ministru al Finanțelor - independent
* Valentin-Sorin Costreie - propus ministru al Educației și Cercetării - independent
* Sorin-Gabriel Ionescu - propus ministru delegat pentru Învățământul Preuniversitar
* Marian Neacșu - propus viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Interne - PSD
* Ștefan-Ovidiu Popa - propus ministru al Transporturilor și Infrastructurii - PSD
* Natalia-Elena Intotero - propusă ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor - PSD
* Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan - propusă ministru al Culturii - independent
Alți cinci candidați, audiați marți
Audierile din comisiile de specialitate vor continua marți, când urmează să fie evaluați alți cinci miniștri propuși în Cabinetul Niculescu. Este vorba despre:
Radu Marinescu – propus ministru al Justiției - PSD
Alexandru-Mihai Ghigiu – propus ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene - PSD
Sebastian-Dănuț Neculăescu – propus ministru al Afacerilor Externe - independent
Petre Florin Manole – propus ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale - PSD
Alexandru-Florin Rogobete – propus ministru al Sănătății - PSD
După încheierea audierilor, Parlamentul se va reuni în plen pentru votul asupra învestirii noului Guvern. Ședința este programată marți, începând cu ora 14:00.
Încă de săptămâna trecută, Luca Niculescu a vorbit și despre primele măsuri pe care dorește să le adopte, în cazul în care va primi votul Parlamentului.
Prioritățile guvernului Niculescu, deblocarea banilor pentru rectificare si indexările
Urgența noului guvern este pregătirea rapidă a rectificării bugetare, astfel încât să fie evitat colapsul sistemului medical. Misiunea este îngreunată de faptul că, în urma unei decizii definitive în instanță, Guvernul trebuie să achite restanțele salariale pentru magistrați. Mai sunt doar câteva zile până la termenul-limită, iar penalitățile se acumulează zilnic.
Potrivit surselor, suma acumulată până acum este de 13 miliarde de lei, în timp ce sistemul sanitar are nevoie urgentă de 227 de milioane de lei până la finalul lunii.
Dacă rectificarea întârzie, chiar și Casa Națională de Asigurări de Sănătate va rămâne fără fonduri, ceea ce ar putea duce la blocarea plăților. Inclusiv bolnavii cronici ar putea rămâne fără acces la servicii medicale și medicamente.
De asemenea, ar urma să înceapă analizele privind majorarea pensiilor și salariilor, după doi ani de înghețare. Executivul trebuie să stabilească în ce măsură vor fi majorate pensiile: cu rata inflației, așa cum prevede legea, sau cu un procent mai mic. Social-democrații spun că își doresc o indexare de 7%, însă valoarea finală va fi stabilită la elaborarea bugetului.
Și salariile bugetarilor ar trebui să crească din ianuarie, deoarece legea salarizării va fi elaborată abia anul viitor. Dacă s-ar aplica o majorare de 7% a salariilor, statul ar trebui să suporte suplimentar aproximativ 13 miliarde de lei.
După instalare, Executivul trebuie să convoace la consultări sindicatele și patronatele pentru a stabili valoarea salariului minim. Sindicatele cer creșterea acestuia la 5.000 de lei.