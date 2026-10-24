Gestul unei familii care salvează vieți: rinichii, ficatul și țesuturile unei femei de 45 de ani, donate la Cluj

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 08:28

La Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj a avut loc o nouă prelevare de organe, realizată de medici din Cluj-Napoca și București. Donatoarea este o pacientă de 45 de ani, aflată în moarte cerebrală. Rinichii, ficatul și mai multe țesuturi prelevate oferă o nouă șansă unor pacienți care așteaptă un transplant.

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