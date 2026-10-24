Gestul unei familii care salvează vieți: rinichii, ficatul și țesuturile unei femei de 45 de ani, donate la Cluj

La Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj a avut loc o nouă prelevare de organe, realizată de medici din Cluj-Napoca și București. Donatoarea este o pacientă de 45 de ani, aflată în moarte cerebrală. Rinichii, ficatul și mai multe țesuturi prelevate oferă o nouă șansă unor pacienți care așteaptă un transplant.
În spatele acestei intervenții se află munca unei echipe medicale care a trebuit să acționeze coordonat, într-un interval de timp limitat, pentru ca organele prelevate să poată ajunge cât mai repede la spitalele din Cluj și București unde urmau să fie transplantate.
De la pacienta de 45 de ani au fost prelevate rinichii, ficatul, cornee, os și tendon, organe și țesuturi care pot salva vieți sau pot îmbunătăți semnificativ calitatea vieții unor pacienți.
Un rol esențial în desfășurarea procedurii l-au avut medicii din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Județean Cluj. Dr. Elena Ștefănescu, medic primar ATI, și dr. Dumitru Pătraș, medic primar ATI și coordonator de transplant în cadrul SCJU Cluj, au asigurat diagnosticarea morții cerebrale și menținerea donatoarei în condițiile fiziologice necesare prelevării organelor.
Această etapă este extrem de importantă pentru reușita unui transplant, deoarece organele trebuie menținute viabile până în momentul prelevării.
Intervenția a reunit apoi chirurgi din trei unități medicale:
Dr. Andrei Tomuța, de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj.
Dr. Horea Bocșe, de la Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Cluj.
Dr. Andrei Nica, de la Spitalul Colentina din București.
Medicii au realizat prelevarea, iar organele au fost transportate rapid către cele trei spitale implicate, în vederea transplantării.
Intervenția nu ar fi fost posibilă fără acordul familiei pacientei de 45 de ani. Femeia era internată în Secția de Terapie Intensivă, iar după diagnosticarea morții cerebrale, familia a acceptat donarea organelor și țesuturilor.
Astfel, într-un moment de profundă suferință, apropiații femeii au luat o decizie care poate însemna salvarea altor vieți.
Noua prelevare de organe demonstrează importanța colaborării dintre echipele medicale din Cluj și București, dar și rolul esențial al donării de organe în salvarea pacienților aflați în situații medicale grave.
Felicitări medicilor și recunoștință familiei care a decis donarea de organe, salvând astfel mai multe vieți!