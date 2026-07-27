Marea grevă generală din Sănătate! Negocieri la Cotroceni

Publicat 27 iul. 2026, 15:41 Sursă realitatea.net

Sistemul sanitar din România se află în pragul unei greve generale, după ce sindicatele din Sănătate au anunțat că protestul programat pentru marți va afecta activitatea din aproape 500 de spitale. Înaintea declanșării acțiunii de protest, reprezentanții Sanitas au fost invitați la o rundă de negocieri la Palatul Cotroceni.

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