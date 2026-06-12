Accident grav în județul Cluj. Trei persoane au ajuns la spital după ce două autoturisme s-au ciocnit violent

Sursă: Realitatea.Net

Un accident rutier a avut loc vineri dimineață în localitatea Gârbău, din județul Cluj. Trei bărbați au ajuns la spital cu mai multe răni, iar alte două persoane au avut nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare, după ce două mașini s-au ciocnit violent. Traficul în zonă a fost blocat.

"Doi bărbaţi au fost extraşi de către salvatori, ambii fiind conştienţi şi cooperanţi. Aceştia au primit imediat îngrijiri medicale şi au fost transportaţi la spital. De asemenea, a mai primit îngrijiri medicale un bărbat, care a reuşit să iasă singur din autoturismul avariat. La rândul său, acesta a fost transportat la spital", a transmis ISU Cluj.

La fața locului au intervenit trei autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, precum şi un echipaj SAJ.

Potrivit IPJ Cluj, traficul este blocat pe DJ 108C, şoferii putând alege rutele alternative: dinspre Cluj-Napoca către Aghireşu pe DN 1J înspre Căpuşu Mare - DN 1/E60, dinspre Huedin către Cluj-Napoca: rută alternativă prin DN 1J sau DN 1/E60, autostrada A3 de la Nădăşelu - Aghireşu.