Accident în lanț la Cluj-Napoca provocat de un șofer beat în vârstă de 60 de ani

Publicat 26 oct. 2026, 08:47 Sursă romaniatv

Un accident în lanț a avut loc vineri seară, 24 octombrie 2026, pe strada Sitarilor din Cluj-Napoca, implicând un șofer de 60 de ani cu alcoolemie de 1,38 g/l și un alt conducător auto în stare de ebrietate.

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