Accident în lanț la Cluj-Napoca provocat de un șofer beat în vârstă de 60 de ani

Un accident în lanț a avut loc vineri seară, 24 octombrie 2026, pe strada Sitarilor din Cluj-Napoca, implicând un șofer de 60 de ani cu alcoolemie de 1,38 g/l și un alt conducător auto în stare de ebrietate.
Incidentul s-a produs în jurul orei 19:20, când autoturismul condus de bărbatul de 60 de ani a pierdut controlul direcției pe strada Sitarilor, spre intersecția cu strada Partizanilor. Conform autorităților, viteza nu a fost adaptată condițiilor de drum.
În urma impactului, vehiculul a lovit două mașini parcate, iar ulterior s-a răsturnat peste un autoturism care circula în sens opus. Șoferul de 60 de ani a rămas încarcerat și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
Analizele efectuate au stabilit că bărbatul avea o alcoolemie de 1,38 g/l în aerul expirat. La volanul mașinii peste care s-a răsturnat autoturismul accidentat se afla un tânăr de 27 de ani, din Cluj-Napoca, și el aflat în stare de ebrietate.
La locul faptei au intervenit două autospeciale cu modul de descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă. Poliția continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii accidentului și dispunerea măsurilor legale.