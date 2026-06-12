Accidente la comandă pentru bani din asigurări? Patronul unui service auto din Cluj, acuzat că a coordonat o schemă de fraudă

Nouă persoane din Dej, inclusiv administratorul unui service auto, sunt cercetate într-un dosar de înșelăciune după ce ar fi pus la punct o metodă prin care provocau intenționat accidente rutiere pentru a obține despăgubiri de la companiile de asigurări.

Potrivit anchetatorilor, presupusa rețea era coordonată de patronul service-ului, un bărbat de 31 de ani, care ar fi acționat împreună cu apropiați și angajați.

Aceștia foloseau autoturisme mai vechi sau deja avariate și simulau tamponări ori accidente ușoare, menite să pară incidente reale.

După producerea coliziunilor, participanții completau documentele de constatare amiabilă și notificau societățile de asigurare. În baza actelor depuse, erau aprobate despăgubiri pentru reparații, iar mașinile ajungeau în service-ul implicat în schemă.

Procurorii susțin că unitatea auto încasa astfel sume importante pentru reparațiile unor vehicule avariate în urma unor accidente provocate intenționat.

În urma audierilor, nouă suspecți au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Aceștia sunt cercetați pentru înșelăciune în domeniul asigurărilor, fals în înscrisuri și uz de fals.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească valoarea totală a prejudiciului și numărul exact al incidentelor care ar fi fost înscenate.