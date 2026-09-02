Aproape 9 milioane de oameni, afectați de un atac informatic. Datele furate din trei aeroporturi britanice au ajuns pe internet

Publicat 2 sept. 2026, 19:50 Sursă BBC

Un atac informatic de amploare a compromis datele personale ale aproape nouă milioane de persoane care au avut legătură cu trei dintre cele mai importante aeroporturi din Marea Britanie. Informațiile au fost ulterior publicate pe internet după ce operatorul aeroporturilor a refuzat să plătească răscumpărarea cerută de atacatori.

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