Carnagiu pe o autostradă din Ungaria: șapte morți după ce un microbuz s-a izbit violent de un camion

Un grav accident rutier produs pe autostrada M1 din Ungaria s-a soldat cu moartea a șapte persoane și rănirea gravă a altor două. În tragedie a fost implicat un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, în care se aflau persoane ce aveau asupra lor documente românești și moldovenești.

Accidentul s-a produs în apropierea orașului Győr, pe sensul de mers către Austria. Potrivit primelor informații, microbuzul a intrat în plin într-un camion aflat într-o coloană de vehicule formată în urma unui alt accident produs cu puțin timp înainte în aceeași zonă.

Imaginile de la locul tragediei surprind forța devastatoare a impactului. Microbuzul a fost distrus aproape complet, iar echipele de intervenție au avut o misiune dificilă pentru extragerea victimelor dintre fiarele contorsionate.

Cu aproximativ 40 de minute înainte de această tragedie, la mai puțin de un kilometru distanță, un camion înmatriculat în Turcia lovise un utilaj de construcții aflat pe carosabil. În urma impactului, autocamionul a luat foc, iar șoferul și-a pierdut viața pe loc. Restricțiile de trafic impuse după primul accident au provocat ambuteiaje semnificative pe autostradă.

În acest context, microbuzul înmatriculat în Republica Moldova nu a mai putut evita coliziunea cu unul dintre camioanele oprite în coloana formată după primul incident, rezultând una dintre cele mai grave tragedii rutiere produse în ultimele ore pe șoselele din Ungaria.

Autoritățile ungare continuă cercetările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor accidentului și pentru identificarea tuturor victimelor. Primele verificări arată că la locul tragediei au fost găsite atât pașapoarte românești, cât și moldovenești, ceea ce indică faptul că printre persoanele decedate s-ar putea afla și cetățeni români.