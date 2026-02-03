Cătălin Botezatu, implicat într-un jaf la Londra: designerul ar fi fost deposedat de un ceas de lux, evaluat la 2 milioane de lire

Designerul ar fi fost deposedat de un ceas de lux, evaluat la 2 milioane de lire

Creatorul de modă Cătălin Botezatu ar fi fost victima unui jaf petrecut recent în capitala Marii Britanii, unde ar fi rămas fără un ceas de lux estimat la aproximativ două milioane de lire sterline. Informația a apărut în presa britanică, iar autoritățile ar fi reținut deja un suspect în acest caz.

Incidentul s-ar fi produs joia trecută, în zona exclusivistă Mayfair, aproape de miezul nopții. Potrivit publicației The Sun, hoții care acționau în apropierea pieței Berkeley l-ar fi amenințat pe designer și l-ar fi constrâns să predea ceasul pe care îl purta la mână.

Cătălin Botezatu s-a aflat recent la Londra, unde a participat la o gală dedicată comunității românești. Prezența sa în oraș a fost confirmată și prin mai multe fotografii postate pe rețelele de socializare.

Creatorul de modă a declarat că, în acest moment, nu poate confirma, dar nici infirma informațiile apărute în spațiul public. „Deocamdată nu pot confirma sau infirma”, a transmis acesta.

Presa britanică notează că ancheta este în desfășurare, iar poliția analizează imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele jafului și eventualii complici.

Cazul amintește de un incident similar petrecut în 2022, când pilotul de Formula 1 Charles Leclerc a fost deposedat de un ceas de aceeași marcă, în Italia, după ce a fost abordat de persoane care pretindeau că vor autografe. Atunci, autoritățile au reușit să-i identifice pe suspecți cu ajutorul camerelor video.

Deocamdată, Cătălin Botezatu a ales să păstreze discreția în legătură cu acest incident, urmând ca detalii suplimentare să fie oferite după clarificarea anchetei.