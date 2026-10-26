Condamnat la închisoare pentru furt din cantina unei biserici din Cluj

Publicat 26 oct. 2026, 14:27 Sursă Actual de Cluj

Curtea de Apel Cluj a condamnat definitiv un bărbat la doi ani și 11 luni de închisoare cu executare pentru furt calificat dintr-o cantină parohială, după ce a plătit integral prejudiciul cauzat.

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