Condamnat la închisoare pentru furt din cantina unei biserici din Cluj

Curtea de Apel Cluj a condamnat definitiv un bărbat la doi ani și 11 luni de închisoare cu executare pentru furt calificat dintr-o cantină parohială, după ce a plătit integral prejudiciul cauzat.
Instanța a pronunțat hotărârea definitivă la 19 octombrie 2026. Bărbatul, în vârstă de 58 de ani, a fost condamnat pentru furtul comis în noaptea de 5 spre 6 august 2023, când a forțat ușa magaziei cantinei Parohiei Ortodoxe Cornești și a sustras alimente și băuturi alcoolice.
Prejudiciul cauzat a fost evaluat la 800 de lei. Printre bunurile furate se numără 10 iaurturi, 18 doze de bere, un cașcaval, sticle de vin și coniac. Lipsa produselor a fost semnalată în dimineața zilei de 6 august 2023, când angajații pregăteau masa de după slujba de duminică.
Judecătoria Huedin l-a condamnat inițial la un an și patru luni de închisoare pentru furt calificat. Pedeapsa s-a cumulat însă cu o condamnare anterioară de doi ani cu suspendare, primită pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Deoarece noul furt a fost comis în perioada de supraveghere, instanța de fond a revocat suspendarea, stabilind o pedeapsă rezultantă de trei ani și patru luni.
În apel, inculpatul a solicitat reducerea pedepsei, invocând achitarea integrală a prejudiciului către parohie și recunoașterea faptelor. Curtea de Apel Cluj a reținut circumstanța atenuantă judiciară, considerând plata celor 800 de lei un efort real pentru înlăturarea consecințelor infracțiunii, având în vedere situația materială precară a bărbatului.
Judecătorii au redus pedeapsa pentru furt calificat la 11 luni de închisoare, dar au menținut revocarea suspendării condamnării anterioare. Prin contopirea celor două pedepse, instanța a stabilit o sentință finală de doi ani și 11 luni de închisoare cu executare.
Detalii din dosar
În fața instanței, bărbatul a recunoscut integral fapta. Un martor a declarat că îl cunoștea pe inculpat după poreclă și susținea că acesta „și-a făcut un obicei din a sustrage bunuri alimentare din cantina parohiei”. Alt martor a afirmat că l-a văzut ulterior în posesia unor alimente și băuturi alcoolice.
Motivarea sentinței de fond a subliniat aspectul neobișnuit al alegerii țintei. Judecătoria Huedin a remarcat temeritatea inculpatului de a sustrage bunuri de la o instituție care „ar fi fost de așteptat să îi inspire mai mult respect” și care i-ar fi putut acorda ajutor în caz de nevoie, dacă acesta ar fi solicitat.