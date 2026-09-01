Copiii României nu au rechizite pentru școală: povești sfâșietoare VIDEO

Publicat 1 sept. 2026, 08:17 Sursă Realitatea PLUS

Pentru mulți copii care locuiesc în satele sărace ale județului Iași, începutul noului an școlar nu vine cu bucurie. Copiii nu au nici rechizite, nici haine noi și nici măcar un ghiozdan în care să își pună cele de trebuință pentru școală. O fetiță de 7 ani a povestit cu lacrimi în ochi că merge la școală cu punga deoarece au în casă un singur ghiozdan pe care frații săi îl iau pe rând la școală. Micuții sunt în grija preotului misionar Dan Damaschin care organizează frecvent campanii de strângere de fonduri pentru a-i ajuta.

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