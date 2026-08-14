Fermierii disperați: „Nu mai avem bani de facturi!”

Publicat 14 aug. 2026, 10:40 Actualizat 14 aug. 2026, 10:41 Sursă Realitatea PLUS

Fermierii amenință cu un nou protest de amploare și spun că sunt pregătiți să iasă din nou în stradă dacă autoritățile nu iau urgent măsuri pentru salvarea agriculturii. Crescătorii de animale reclamă lipsa și întârzierea subvențiilor, blocaje care le afectează activitatea și spun că interesele lor nu sunt suficient apărate la Bruxelles, în contextul deciziilor care vizează agricultura.

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