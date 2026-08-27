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Social· 1 min citire
Franța: O mașină a intrat în plină viteză în pietoni la Caen (vest), un mort și zece răniți
Incident grav în Franța / Foto: lemonde.fr
Publicat27 aug. 2026, 08:04
Sursărealitatea.net
Un bărbat a intrat 'intenționat' cu vehiculul său, miercuri seară, într-un grup de oameni din apropierea unui bar din Caen (vestul Franței), omorând o persoană și rănind alte zece, înainte de a fi arestat, conform unor surse concordante, scrie AFP.
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