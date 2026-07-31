IGSU, recomandări pentru populație după avertizarea de caniculă emisă de meteorologi

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează că România va fi afectată, în perioada 31 iulie – 4 august, de un val de căldură persistent, cu temperaturi maxime cuprinse, în general, între 33 și 38 de grade Celsius. În vestul țării, în special în Câmpia de Vest, valorile termice pot ajunge local la 39–40 de grade Celsius.
Potrivit meteorologilor, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. În unele zone sunt prognozate nopți tropicale, cu temperaturi minime între 20 și 24 de grade Celsius.
Cod galben și cod portocaliu în mai multe județe
Pentru intervalul 31 iulie, ora 10:00 – 1 august, ora 10:00, Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod Galben de caniculă pentru sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureș. În aceste regiuni sunt așteptate temperaturi de 33–37 de grade Celsius și un disconfort termic ridicat.
În aceeași perioadă, județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare se află sub Cod Portocaliu, unde sunt prognozate temperaturi de aproximativ 38 de grade Celsius, caniculă accentuată și nopți tropicale.
Meteorologii anunță că, în intervalul 1 august, ora 10:00 – 2 august, ora 10:00, Codul Galben se va menține și se va extinde către jumătatea nordică a Moldovei. Totodată, Codul Portocaliu va fi valabil pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, unde temperaturile vor ajunge la 37–39 de grade Celsius, cu valori izolate de până la 40 de grade Celsius în Câmpia de Vest.
Recomandările IGSU pentru populație
Pentru a reduce efectele caniculei, IGSU recomandă populației:
evitarea deplasărilor și a activităților fizice intense în intervalul 11:00–18:00;
consumul unei cantități suficiente de lichide;
evitarea alcoolului și a băuturilor cu un conținut ridicat de zahăr;
purtarea hainelor lejere, deschise la culoare;
limitarea expunerii directe la soare.
Autoritățile atrag atenția că o atenție specială trebuie acordată copiilor, persoanelor vârstnice și celor cu afecțiuni cronice, categorii considerate cele mai vulnerabile în perioadele de caniculă.
De asemenea, IGSU recomandă populației să asigure apă și adăpost pentru animale și să evite lăsarea acestora în spații închise sau expuse direct razelor solare.
Specialiștii reamintesc că expunerea prelungită la temperaturi ridicate poate provoca deshidratare, epuizare termică sau insolație, motiv pentru care respectarea măsurilor de protecție este esențială pe durata acestui episod de caniculă severă.