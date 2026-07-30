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FCSB, umilită de Auda! Roș-albaștrii s-au făcut de râs și au fost eliminați din Conference League

Auda - FCSB 1-4

Auda - FCSB 1-4

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iul. 2026, 21:14

FCSB a fost eliminată din UEFA Conference League după un eșec usturător, scor 1-4, pe terenul formației letone Auda. După ce pierduseră și meciul tur, scor 2-3, roș-albaștrii au avut o nouă prestație dezamăgitoare și părăsesc competiția încă din turul al doilea preliminar.

Prima repriză a fost decisă chiar înainte de pauză. În minutul 45+2, Daskevics a pătruns pe partea dreaptă și a centrat în fața porții, unde Barthelemy Diedhiou a profitat de lipsa de reacție din defensiva FCSB și a deschis scorul.

După reluarea jocului, formația bucureșteană a reușit să egaleze în minutul 58, când Octavian Popescu a centrat dintr-un corner, iar Joao Paulo a înscris cu o lovitură de cap.

Speranțele FCSB au fost însă spulberate rapid. În minutul 67, Diedhiou a profitat de o nouă eroare din apărarea oaspeților și a reușit dubla. Bîrligea a avut șansa de a readuce echipa în joc, însă a ratat o ocazie uriașă câteva minute mai târziu.

În minutul 84, Kader Kone a marcat spectaculos cu un șut de la distanță, ducând scorul la 3-1, iar în finalul partidei Auda a mai punctat o dată, stabilind scorul final, 4-1, și transformând calificarea într-o demonstrație de forță.

FCSB încheie astfel prematur aventura europeană, după o dublă manșă în care a încasat nu mai puțin de șapte goluri de la formația din Letonia și a ratat unul dintre obiectivele importante ale începutului de sezon.

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Auda - FCSB 1-4

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