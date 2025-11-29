Negocieri SUA–Rusia pentru un acord secret de pace: ce mize ascunse ridică planul discutat fără Europa

O delegație ucraineană se deplasează în Statele Unite pentru discuțiile finale privind planul comun de pace, în timp ce Steve Witkoff, emisarul lui Donald Trump pentru Rusia, urmează să ajungă la Moscova pentru o întrevedere cu Vladimir Putin.

O publicație americană a divulgat o parte dintre detaliile negocierilor purtate în ultimele luni între Washington și Kremlin. Între timp, pe teren, confruntările continuă, ambele părți lansând noi atacuri aeriene.

Imaginile surprinse de dronele maritime Magura arată operațiunea ucraineană desfășurată în noaptea precedentă, în care au fost vizate două petroliere ce fac parte din așa-numita „flotă-fantomă” a Rusiei. Atacul a avut loc în Marea Neagră, în apropierea coastelor Turciei, fiind cea mai amplă acțiune ucraineană împotriva navelor rusești din ultimele luni. Echipajele au reușit să se evacueze, însă ambarcațiunile au suferit avarii majore.

Tot în cursul nopții, Ucraina a lansat drone kamikaze asupra mai multor rafinării din Rusia, precum și asupra unui terminal petrolier din portul Novorossiysk.

Ca reacție, Rusia a declanșat un nou val de atacuri masive asupra orașelor ucrainene, folosind zeci de rachete de croazieră și balistice, alături de peste 500 de drone. Numeroase blocuri, locuințe, instalații energetice și alte obiective de importanță strategică au fost lovite, provocând distrugeri considerabile.